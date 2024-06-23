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Россиянам рассказали, какой «бестселлер» готовит Египет для туристов

АТОР: Египет готовит бестселлер для россиян

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Global Look Press

Российских туристов, которые готовы отдыхать с низким сервисом и изношенностью отелей в обмен на дешевые туры в Египет, больше нет. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

«Сейчас тур в нормальный отель в Египте стоит не менее 200-250 тысяч рублей. Ослабление рубля, подорожание перелета, который увеличился из-за облета ряда территорий, явно сказались на стоимости путевок», — отметил вице-президент АТОР.

Кобищанов добавил, что из-за такой тенденции туры в Египет стали недоступны для ряда туристов, а те, кто готов выложить за отдых такую сумму, остаются «разочарованы и обескуражены» уровнем сервиса отелей. Но египтяне, указал вице-президент АТОР, уже делают многое для улучшения сервиса. В качестве примера он привел активное строительство новых курортных зон на северном побережье — Аль-Аламейн, Марса-Алам, где более мягкий климат, чем на Красном море.

Кобищанов подчеркнул, что новый проект позволит создать новые, построенные по всем современным стандартам отели брендовых гостиничных цепочек. В результате курортная зона станет новым туристическим «бестселлером» на ближайшие годы и даже может конкурировать с летней Турцией.

В этом году российские туристы стали все чаще выбирать нестандартный туризм. Около 25,3% граждан планируют экстремальный отдых этим летом. При этом 70,5% отдыхающих уверены, что такой вид отдыха в России безопасен. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Ранее тюменцы засудили туроператора после неудачного отдыха в пятизвездочном отеле в Турции.

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