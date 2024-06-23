Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Египте назвали ответственных за жертв жары во время хаджа

Власти Египта лишили турагентов лицензий из-за жертв жары во время хаджа в Мекку

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули приказал лишить лицензий 16 туристических компаний после того, как стало известно, что более тысячи человек стали жертвами жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Египта.

Также премьер направил уведомления в прокуратуру по расследованиям деятельности туристических компаний за незаконное содействие поездкам паломников в Мекку.

В документе уточняется, что рост жертв незарегистрированных паломников из Египта случился из-за того, что туркомпании организовали программы паломничества, используя визы для личного посещения, не позволяющие владельцам въезжать в Мекку.

Во время хаджа стояла очень жаркая погода, которая и стала основной причиной трагедии для множества паломников и туристов.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку, он начался 20 июня и 26 июня. Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии фиксировал 17 июня температуру в +51,8℃ в Большой мечети в Мекке.

Ранее число жертв во время хаджа в Мекке превысило тысячу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами