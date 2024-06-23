В Египте назвали ответственных за жертв жары во время хаджа

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули приказал лишить лицензий 16 туристических компаний после того, как стало известно, что более тысячи человек стали жертвами жары во время хаджа в Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина Египта.

Также премьер направил уведомления в прокуратуру по расследованиям деятельности туристических компаний за незаконное содействие поездкам паломников в Мекку.

В документе уточняется, что рост жертв незарегистрированных паломников из Египта случился из-за того, что туркомпании организовали программы паломничества, используя визы для личного посещения, не позволяющие владельцам въезжать в Мекку.

Во время хаджа стояла очень жаркая погода, которая и стала основной причиной трагедии для множества паломников и туристов.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку, он начался 20 июня и 26 июня. Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии фиксировал 17 июня температуру в +51,8℃ в Большой мечети в Мекке.

Ранее число жертв во время хаджа в Мекке превысило тысячу.