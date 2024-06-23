В Лесозаводском округе Приморья оказались затоплены около 50 приусадебных участков

В Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов, глава округа вызван в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

«Лесозаводская межрайонная прокуратура обеспечивает надзорное сопровождение ликвидации последствий стихии на территории городского округа», — говорится в публикации.

По данным ведомства, инцидент произошел в результате обильных осадков. На дорогах муниципалитета образовались незначительные переливы, движение транспорта при этом не ограничивалось. Кроме того, оказались подтоплены подвалы многоквартирных домов, администрация городского округа организовала работу передвижных насосных станций. На территории муниципалитета готовы к работе пункты временного размещения граждан.

Глава округа был вызван в межрайонную прокуратуру, будет возбуждено дело о невыполнении требований норм и правил по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Сотрудники Лесозаводской межрайонной прокуратуры принимают все необходимые меры для координации работы специальных служб.

21 июня стало известно, что паводок начал отступать на всей территории Тюменской области. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, это начало происходить спустя два с половиной месяца.

Ранее сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.