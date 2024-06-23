В данный момент ведется обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщается МЧС региона в своем Telegram-канале.

«Внимание! Ведется обстрел Грайворонский городской округ, с. Козинка», — говорится в публикации.

Жителей призвали спуститься в подвал (укрытие).

ТАСС сообщает, что в Белгороде раздались звуки взрывов после объявления ракетной опасности.

23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в некоторых районах региона объявили ракетную опасность. Речь идет о городе Белгороде и Белгородском районе, а также о городе Шебекино и Шебекинском городском округе.

Сирены сработали в 11:12 (мск). На этом фоне глава субъекта призвал граждан укрыться в подвалах домов и не выходить на улицу до отмены особого режима.

22 июня ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

Ранее украинский снаряд упал у сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Салтыково.