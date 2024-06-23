Воздушная тревога объявлена в регионе Украины

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

До этого телеканал «Общественное» в Telegram-канале сообщил, что в Киеве и Житомире утром в воскресенье произошли взрывы.

В ночь на 23 июня воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Сообщалось также о взрывах в Житомире.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские бойцы поразили ряд энергетических объектов на Украине.