В Белгороде раздались звуки взрывов

Звуки взрывов раздались в городе Белгороде после объявления ракетной опасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, который находится в населенном пункте.

Другие подробности о ситуации пока не уточняются.

23 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в некоторых районах региона объявили ракетную опасность. Речь идет о городе Белгороде и Белгородском районе, а также о городе Шебекино и Шебекинском городском округе.

Сирены сработали в 11:12 мск. На этом фоне глава субъекта призвал граждан укрыться в подвалах домов и не выходить на улицу до отмены особого режима.

Днем 22 июня украинские военные при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

Из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Красное пострадал один мужчина. У него диагностировали осколочные ранения головы, плеча и нижних конечностей. Местного жителя доставили в больницу №2 города Белгорода в состоянии средней степени тяжести.

Ранее украинский снаряд упал у сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Салтыково.