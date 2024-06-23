В Белгородской области объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, ракетная опасность также действует в Шебекино и Шебекинском округе.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — сказано в сообщении Гладкова.

Вечером 22 июня губернатор сообщал, что несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками.

До этого над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей. 22 июня ракетная опасность в Белгороде объявлялась несколько раз.

Гладков также сообщал, что в хуторе Климовое при атаке дронов пострадал мужчина и сгорела машина. В Грайворонском городском округе обстрелу подверглось село Глотово. В результате повреждения получили шесть частных жилых домовладений.

Ранее украинский дрон упал на территории сельхозпредприятия в белгородском городе Шебекино и взорвался.