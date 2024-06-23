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Синоптик объяснил, что погода в Москве будет определяться барической седловиной

Тишковец: погода в Москве будет определяться барической седловиной

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Погода в столичном регионе будет определяться барической седловиной, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что барическая седловина — это область давления между циклонами и антициклонами. Таким образом, в Москве прогнозируется переменная облачность, с небольшими осадками.

Что касается температур, отметил Тишковец, то воздух в городе прогреется до +21–23°С, тогда как в Подмосковье столбики термометров поднимутся до +24 градусов.

Осадки при этом возможны только на юге и западе Московской области. В свою очередь ветер в столице будет дуть северный со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы, заключил эксперт.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал «немного дождей» в воскресенье в Москве. Также специалист пообещал, что в столичном регионе сохранится теплая, летняя погода.

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