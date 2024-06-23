В Нижнем Тагиле разыскивают девушку, прикурившую от Вечного огня

В Свердловской области прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел на мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе Нижнего Тагила 22 июня. Очевидцы заметили возле Вечного огня нетрезвую девушку и сняли на видео, как она пытается прикурить на мемориале.

«На замечание прохожих не реагировала, лишь улыбалась и махала рукой в ответ. Очевидцы пытались долго ее оттащить, вразумить — все бесполезно», — сообщили свидетели произошедшего .

По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, личность девушки устанавливается.

До этого сообщалось, что в Сочи правоохранители установили личности мужчины и женщины, которые осквернили Вечный огонь. Инцидент произошел в ночь на 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе. На опубликованных кадрах пара сначала кидает в огонь бумажки и мелкий мусор, а затем помещает в пламя синий мусорный пакет с одеждой. Нарушителями оказались 38-летняя уроженка Ростовской области и 35-летний приезжий из Алтайского края.

Ранее в Саратовской области ребенок футболкой потушил Вечный огонь.