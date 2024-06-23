Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Тагиле разыскивают девушку, прикурившую от Вечного огня

В Нижнем Тагиле девушка прикурила сигарету от Вечного огня и попала на видео

В Свердловской области прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по сообщению об осквернении символа воинской славы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел на мемориальном комплексе «Площадь Славы» в Дзержинском районе Нижнего Тагила 22 июня. Очевидцы заметили возле Вечного огня нетрезвую девушку и сняли на видео, как она пытается прикурить на мемориале.

«На замечание прохожих не реагировала, лишь улыбалась и махала рукой в ответ. Очевидцы пытались долго ее оттащить, вразумить — все бесполезно», — сообщили свидетели произошедшего .

По факту произошедшего проверку проводит региональная прокуратура, личность девушки устанавливается.

До этого сообщалось, что в Сочи правоохранители установили личности мужчины и женщины, которые осквернили Вечный огонь. Инцидент произошел в ночь на 19 июня на Завокзальном мемориальном комплексе. На опубликованных кадрах пара сначала кидает в огонь бумажки и мелкий мусор, а затем помещает в пламя синий мусорный пакет с одеждой. Нарушителями оказались 38-летняя уроженка Ростовской области и 35-летний приезжий из Алтайского края.

Ранее в Саратовской области ребенок футболкой потушил Вечный огонь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами