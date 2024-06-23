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На Камчатке произошло ощутимое землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Shutterstock

На Камчатке произошло ощутимое землетрясение. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Камчатка».

По данным канала, в 19:45 по местному времени (10:45 мск) полуостров «слегка тряхнуло». Эпицентр находился в 44 километрах от Петропавловска, на глубине 126,9 километра. Магнитуда составила 5,3.

До этого подземные толчки магнитудой 5,9 фиксировались у берегов Камчатки 13 июня.

23 июня в турецкой провинции Малатья, расположенной на востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Утром того же дня Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1. Природный катаклизм был зафиксирован в штате Сукре. Эпицентр подземных толчков находился в 66 км к северо-востоку от города Карупано, где проживают около 167 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 98 км.

Ранее на территории Грузии зарегистрировали сразу четыре землетрясения.

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