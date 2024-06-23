Больше ста снарядов за сутки выпустила Украина по Белгородской области

Более 110 снарядов выпустили украинские военные за сутки по Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что больше всего снарядов было выпущено по Белгородскому району.

«Различные повреждения выявлены в четырех МКД, 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, 50 автомобилях и трех надворных постройках», — написал Гладков.

Чиновник уточнил, что в селе Салтыково в результате артиллерийского обстрела был ранен мирный житель, его не удалось спасти.

Вечером 22 июня Гладков сообщил, что несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот день над Белгородом и Белгородским районом было сбито несколько воздушных целей, ракетная опасность в Белгороде объявлялась несколько раз.

20 июня Гладков сообщал об ударах со стороны ВСУ по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В Шебекино дрон-камикадзе нанес удар по складскому помещению, находящемуся на территории коммерческого предприятия.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.