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В Британии аэропорт приостановил работу из-за перебоев в электроснабжении

Аэропорт Манчестера приостановил работу из-за перебоев с электричеством

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Depositphotos

Рейсы, вылетающие из аэропорта города Манчестер в Великобритании, сильно задерживаются или вовсе отменяются из-за отключения электроэнергии в этом районе. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что уже находящиеся в аэропорту пассажиры сталкиваются со значительными задержками и возможными отменами рейсов. Пассажирам, летящим более поздними рейсами, рекомендуют проверить статус рейса в своей авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Подача электроэнергии восстановлена, но последствия будут сказываться на обслуживании в течение дня, сообщили в издании.

20 июня сообщалось, что в Москве на фоне непогоды задержано и отменено почти 50 рейсов. По информации телеканала «Звезда», некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы. Например, борт, следующий из Магадана в Москву, не смог сесть в столичном аэропорту Шереметьево и отправился на посадку в Нижний Новгород.

Незадолго до этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве зафиксировали десятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с, или 90 км/ч. По его словам, давление воздушного потока достигало 45-50 кг на квадратный метр.

Ранее закрытым аэропортам пообещали финансовую поддержку.

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