В Петропавловске-Камчатском пассажирский самолет получил повреждения при посадке

Пассажирский самолет Ан-24 получил повреждения во время посадки в аэропорту Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В заявлении отмечается, что воздушное судно следовало по маршруту Магадан — Петропавловск-Камчатский. По предварительной информации, при посадке в аэропорту назначения у самолета произошел разрыв пневматики левой стойки шасси.

«Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — подчеркнули в ведомстве.

В публикации уточняется, что после инцидента Камчатский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного судна.

20 июня гинеколог из Сургута, летевшая в отпуск рейсом Санкт-Петербург — Махачкала, убедила пилотов совершить экстренную посадку из-за беременной пассажирки, которой стало плохо. Во время полета у женщины началось кровотечение. На этом фоне врач попросила экипаж приземлиться в Саратове, чтобы местные медики успели спасти мать и ребенка.

Ранее в ЯНАО пассажирский самолет совершил посадку в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.