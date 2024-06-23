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В Турции змеи стали массово заползать в дома и машины

Halk TV: жара в Анталье вызвала нашествие змей в дома, офисы и машины

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В турецкой Анталье из-за жары змеи проникают в жилые кварталы, рабочие места и автомобили, что вызывает беспокойство среди жителей. Об этом сообщает телеканал Halk TV.

Отмечается, что в 2024 году пожарные бригады извлекли из жилых помещений 106 змей. Участившиеся сообщения вызвали беспокойство в городе.

21 июня сообщалось, что в Иркутской области правоохранители спасли змею по кличке Питоша, которая сбежала из дома.

В мае в Москве женщина пошла в туалет и нашла в унитазе удава. Инцидент произошел в доме на Енисейской улице. Жительница одной из квартир зашла в туалет и обнаружила в унитазе розового удава.

До этого в Австралии ядовитая змея заползла в автомобиль и поселилась в нем. Отмечалось, что змея — краснобрюхий черный аспид. Он попал в машину, когда хозяйка оставила дверь открытой.

Ранее пожарные Москвы спасли из горящего здания спящего питона.

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