Стала известна причина ЧП на коксохимическом заводе в Кривом Роге

Отключение света стало причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) на территории коксохимического завода в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом пишет местное издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление компании «АрселорМеталл».

Представители компании рассказали, что около 5:00 (совпадает с мск) на предприятии произошло внезапное отключение нескольких производственных мощностей от внешней энергетической системы. В результате сотрудникам завода пришлось принять ряд экстренных мер.

«Работники были вынуждены прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства, и обеспечения безопасности сотрудников», — говорится в заявлении.

Однако, о каких именно шагах идет речь, в «АрселорМеталле» раскрывать не стали.

Утром 23 июня украинское издание «Страна.ua» сообщило, что с территории коксохимического завода в городе Кривой Рог начал валить сильный дым. На этом фоне населенный пункт затянуло смогом, и здесь появился неприятный запах.

Другие подробности о произошедшем в тот момент не уточнялись. При этом местные жители подчеркнули, что ночью со стороны предприятия раздались громкие звуки.

Ранее в Киевской области четверо суток тушили крупный пожар на промышленном предприятии.