В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Малатья, расположенной на востоке страны, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,0. Об этом сообщается на сайте Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

По информации ведомства, подземные толчки произошли в районе Доганшехир в 21:29 по местному времени (совпадает с мск). Очаг сейсмического события залегал на глубине 10,96 км. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Также землетрясение было зафиксировано у берегов японской префектуры Фукусима. Магнитуда подземных толчков составила 4,9.

Утром 23 июня Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1. Природный катаклизм был зафиксирован в штате Сукре. Эпицентр подземных толчков находился в 66 км к северо-востоку от города Карупано, где проживают около 167 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 98 км.

Ранее поклонники американской певицы Тейлор Свифт, посетившие ее концерты в Шотландии, вызвали сейсмическую активность в этой стране.