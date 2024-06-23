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Годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа в Новосибирской области

kp.ru: в Новосибирской области годовалого ребенка нашли под окнами многоэтажки

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Shutterstock

В Карасуке годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в квартире по улице Тургенева, годовалый ребенок упал с большой высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. По словам соседей, родители мальчика что-то праздновали всю ночь, из квартиры были слышны громкие голоса и музыка.

«Мы услышали крики мужиков. Они орали: «Звоните в скорую!». Буквально через три минуты приехали врачи, а следом за ними полиция», — сообщили очевидцы.

Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Нижнем Тагиле устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже на глазах у матери. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Свердлова, очевидцы нашли двухлетнюю девочку под окнами дома и вызвали скорую помощь. Ребенка госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшей перелом свода черепа, внутричерепные гематомы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Известно, что девочку и двух ее сестер воспитывает отец. На старших детей мать была лишена родительских прав, а от самой младшей отказалась еще в роддоме. В день, когда случилось ЧП, женщина пришла навестить дочерей. Соседи утверждают, что она была пьяна.

Ранее ребенок выпал из окна больницы в Москве.

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