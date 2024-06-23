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В Троице-Сергиевой лавре началось праздничное богослужение

Патриарх Кирилл помолился перед «Троицей» Рублева перед богослужением

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Виталий Невар/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал богослужение в Троице-Сергиевой лавре в день Святой Троицы. Об этом сообщает РИА Новости.

Богослужение проходит на помосте у стен Успенского собора лавры. На внутренней площади монастыря находятся более тысячи верующих.

Перед богослужением патриарх помолился перед «Троицей» Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

До этого сообщалось, что икону «Троица», написанную Андреем Рублевым, установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Образ был возвращен на его историческое место. На этом фоне в соборе проходит праздничная литургия.

Президент России Владимир Путин в 2023 году распорядился вернуть икону Русской православной церкви (РПЦ). В результате в июле того года образ направили в Центр Грабаря для реставрации, а 5 января 2024 года доставили в храм Христа Спасителя. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил, что «Троица» некоторое время будет выставлена в храме Христа Спасителя и затем будет возвращена на свое историческое место.

Ранее сообщалось, что в состоянии «Троицы» Андрея Рублева не было обнаружено деструктивных изменений.

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