Подростки с ломом и молотком разгромили пекарню в Костромской области

В Нерехте двое подростков вломились в пекарню и устроили там погром, юноши сломали оборудование и вынесли металлолом. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Костромской области.

В правоохранительные органы обратился владелец пекарни, мужчина сообщил, что пришел проверить законсервированный бизнес и обнаружил дверь в помещение взломанной, а внутри беспорядок и отсутствие техники.

Полицейские установили, что к хищению причастны 17-летний и 15-летний подростки, молодых людей удалось задержать. Злоумышленники признались, что им не хватало денег на развлечения, они решили проникнуть в пекарню в надежде вынести оттуда оборудование и продать. Вооруженные ломом и молотком приятели взломали дверь и на протяжении нескольких дней выносили металл.

Часть похищенного они успели сдать в пункт приема, а остальное спрятали в своем шалаше недалеко от места преступления. Общий ущерб составил более 160 тыс. рублей, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о краже.

До этого сообщалось, что в Никольском Ленинградской области школьник, вооруженный ножом, ограбил магазин и ранил кассира. Инцидент произошел в ночь на 28 мая, около четырех часов утра в круглосуточный магазин на Советском проспекте вошел молодой человек, он ударил 33-летнего кассира ножом и потребовал отдать деньги из кассы. Получив семь тысяч рублей, подросток скрылся. По подозрению в совершении преступления задержан 14-летний школьник из города Отрадное, несовершеннолетний помещен в изолятор, возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка обезвредила вооруженного подростка, который попытался ограбить ее внучку.