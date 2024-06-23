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У берегов Японии зарегистрировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов префектуры Фукусима в Японии

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Issei Kato/Reuters

Землетрясение зафиксировали у берегов японской префектуры Фукусима. Об этом сообщается на сайте Главного метеорологического управления Японии.

В заявлении отмечается, что магнитуда подземных толчков составила 4,9. При этом их максимальная сила достигла четырех баллов по семибалльной шкале, принятой в стране.

По словам специалистов, очаг природного катаклизма находился на глубине 50 км. Всего подземные точки ощутили люди в 12 префектурах государства, тем не менее власти не предупреждали местных жителей об угрозе цунами.

Никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало. То же касается иных последствий землетрясения.

Утром 23 июня Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 6,1. Природный катаклизм зафиксировали в штате Сукре.

Эпицентр подземных толчков располагался всего в 66 км к северо-востоку от города Карупано, где проживают около 167 тыс. человек. Очаг землетрясения, в свою очередь, залегал на глубине 98 км.

Ранее в Турции назвали сумму ущерба, нанесенного стране разрушительными землетрясениями 2023 года.

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