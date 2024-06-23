Десять часов спасатели искали мужчину и его 12-летнюю дочь в горах Сочи

В Хостинском районе Сочи спасатели 10 часов искали заблудившихся в горах отца с 12-летней дочерью. Об этом сообщает ГКУ «Кубань Спас».

Вечером 21 июня в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Сухом каньоне Хостинского района Сочи требуется помощь двум туристам. Мужчина с дочерью заблудились, школьница получила рваную рану ноги.

Спасатели связались с пострадавшими и все время в пути до обнаружения оставались на связи, мужчину и девочку обнаружили на скале, ребенку оказали первую помощь. Спасательная операция заняла около 10 часов.

Используя альпинистское снаряжение, пострадавших спустили вниз и сопроводили в безопасное место. От медицинской помощи семья отказалась.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с семимесячным младенцем. Супруги с ребенком на руках дошли до поклонного креста вершины Курган, однако на обратном пути сошли с тропинки, заблудились и обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на вызов и сумели отыскать потерявшихся. Семья доставлена на парковку, где они оставили личный автомобиль.

Ранее турист в неадекватном состоянии заблудился в сочинском лесу.