Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десять часов спасатели искали мужчину и его 12-летнюю дочь в горах Сочи

В Сочи нашли отца с 12-летней дочерью, которые заблудились в горах

close
100%
«Кубань-СПАС»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Кубань-СПАС»

В Хостинском районе Сочи спасатели 10 часов искали заблудившихся в горах отца с 12-летней дочерью. Об этом сообщает ГКУ «Кубань Спас».

Вечером 21 июня в экстренные службы поступило сообщение о том, что в Сухом каньоне Хостинского района Сочи требуется помощь двум туристам. Мужчина с дочерью заблудились, школьница получила рваную рану ноги.

Спасатели связались с пострадавшими и все время в пути до обнаружения оставались на связи, мужчину и девочку обнаружили на скале, ребенку оказали первую помощь. Спасательная операция заняла около 10 часов.

Используя альпинистское снаряжение, пострадавших спустили вниз и сопроводили в безопасное место. От медицинской помощи семья отказалась.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области спасатели вывели из леса заблудившуюся семью с семимесячным младенцем. Супруги с ребенком на руках дошли до поклонного креста вершины Курган, однако на обратном пути сошли с тропинки, заблудились и обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели Таштагольского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на вызов и сумели отыскать потерявшихся. Семья доставлена на парковку, где они оставили личный автомобиль.

Ранее турист в неадекватном состоянии заблудился в сочинском лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами