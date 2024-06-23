Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае разыскивают нанесших запрещенную символику на дорожные знаки

МВД: на Кубани разыскиваются вандалы, нанесшие запрещенные символы на знаки

close
100%
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Полиция разыскивает неизвестных, которые нанесли запрещенную символику на дорожные знаки в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Согласно сообщению ведомства, в Дежурную часть ОМВД России по Щербиновскому району поступили обращения о том, что неизвестные изобразили на дорожных знаках запрещенную символику.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются злоумышленники», — заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В середине мая Конституционный суд России заявил, что лиц, которые опубликовали в сети экстремистскую символику, могут привлекать к ответственности, даже если она не была запрещена на момент размещения.

До этого на Алтае оштрафовали мужчину, который носил кепку с тризубом Владимира Великого, включенный Минюстом России в перечень запрещенных атрибутик и символик. Согласно материалам дела, мужчина появился в таком головном уборе в помещении МФЦ.

Ранее москвичу выписали штраф за флаг запрещенной террористической организации на машине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами