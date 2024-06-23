В Краснодарском крае разыскивают нанесших запрещенную символику на дорожные знаки

Полиция разыскивает неизвестных, которые нанесли запрещенную символику на дорожные знаки в Краснодарском крае. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

Согласно сообщению ведомства, в Дежурную часть ОМВД России по Щербиновскому району поступили обращения о том, что неизвестные изобразили на дорожных знаках запрещенную символику.

«Материал зарегистрирован, проводится проверка, устанавливаются злоумышленники», — заявили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В середине мая Конституционный суд России заявил, что лиц, которые опубликовали в сети экстремистскую символику, могут привлекать к ответственности, даже если она не была запрещена на момент размещения.

До этого на Алтае оштрафовали мужчину, который носил кепку с тризубом Владимира Великого, включенный Минюстом России в перечень запрещенных атрибутик и символик. Согласно материалам дела, мужчина появился в таком головном уборе в помещении МФЦ.

Ранее москвичу выписали штраф за флаг запрещенной террористической организации на машине.