В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины валит сильный дым с территории коксохимического завода. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

Отмечается, что город затянуло смогом и неприятным запахом.

Подробности не сообщаются. По сообщениям местных жителей, на заводе ночью слышались громкие звуки.

21 июня глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге повреждена городская инфраструктура после обстрела.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинские военнослужащие нанесли удар по жилому дому в Кривом Роге. По словам мужчины, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили атаку с целью «раскрутить» новую трагедию. Вечером 12 июня в населенном пункте произошел взрыв, а впоследствии появилась информация о прилете боеприпаса в жилой дом.

11 июня Сергей Лысак заявил, что были зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта на территории региона. По его словам, под ударами оказалась инфраструктура в городе Никополе и Марганцевой общине.

Ранее во Франции потребовали мира на Украине после видео с задержанием в Днепропетровске.