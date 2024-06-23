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Шестерых детей спасли из горящего дома в Пензенской области

В Пензенской области из горящего дома спасли шестерых детей

В Бессоновском районе Пензенской области соседи спасли шестерых детей из горящего частного дома, в момент возгорания несовершеннолетние находились без присмотра взрослых. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Частный дом загорелся в селе Кроптово 22 июня, в момент возгорания в помещениях находились шестеро несовершеннолетних детей. Соседи, увидев пожар, помогли им выбраться через окно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Выход из дома уже был отрезан огнем.

Прибывшие на место огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали горение дома и надворных построек на площади 70 квадратных метров. По данным местных СМИ, многодетные родители уехали в магазин и оставили детей дома одних.

По факту произошедшего проверку проводит региональный СК. В рамках проведения проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе причины нахождения несовершеннолетних детей дома без присмотра взрослых и условия их воспитания.

Ранее в Южно-Сахалинске 10-летняя девочка спасла четырехлетнего брата из горящего дома.

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