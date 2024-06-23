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Суд арестовал отчима, свесившего ребенка из окна 13-го этажа в Петербурге

В Петербурге суд арестовал мужчину, который свесил за ноги ребенка с 13-го этажа

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу отчима, который свесил за ноги двухлетнюю дочь своей сожительницы из окна 13-го этажа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Белышева. Соседи вызвали полицию, заметив, как мужчина свешивает маленького ребенка из окна 13-го этажа, держа ее за ноги. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире 36-летнюю женщину с дочкой и ее сожителя. На теле матери и ребенка были видны следы побоев.

«Свой преступный умысел он не смог довести до конца, поскольку находившаяся на месте происшествия мать девочки пресекла его противоправные действия путем длительных уговоров», — пояснили в ведомстве.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о покушении на жизнь несовершеннолетней, он пробудет под арестом до 19 августа.

До этого сообщалось, что Анжеро-Судженске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, мужчину подозревают в истязании пасынка, он избивал ребенка в течение девяти месяцев. 36-летний мужчина систематически избивал ребенка, пинал его и бил табуретом. Об истязании сына в правоохранительные органы сообщила мать. Отчима задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге мальчик попал в травматологию с сотрясением и ушибами после наказания отца.

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