В двух городах Украины произошли взрывы

В Киеве и Житомире утром в воскресенье произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Киеве слышны взрывы», — сказано в сообщении.

В ночь на воскресенье воздушная тревога объявлялась в Киеве, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины. Сообщалось также о взрывах в Житомире.

22 июня российские войска нанесли удары по ряду объектов военной энергетической инфраструктуры на территории Украины, в результате чего они получили повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о снижении выработки электроэнергии в стране.