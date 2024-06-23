Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине

NBC: число погибших в результате стрельбы в Арканзасе увеличилось до четырех

close
100%
Shutterstock

Число жертв нападения на продуктовый магазин в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на данные полиции.

14 человек, включая подозреваемого и сотрудников полиции, получили ранения во время стрельбы. Четверых госпитализировали, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Подозреваемым в нападении является Трэвис Поузи из города Нью-Эдинбург. 44-летний мужчина получил ранения, его отвезли в больницу, после заключили под стражу.

20 июня сообщалось, что как минимум семь человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Инцидент произошел вечером 19 июня. На одной из улиц остановился автомобиль, из которого вышли три человека, и один из них как минимум 17 раз выстрелил по прохожим. После этого троица села в машину и уехала.

Ранее неизвестный открыл стрельбу из машины по прохожим в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами