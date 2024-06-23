В США четыре человека погибли при стрельбе в продуктовом магазине

Число жертв нападения на продуктовый магазин в американском штате Арканзас возросло до четырех, еще 14 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на данные полиции.

14 человек, включая подозреваемого и сотрудников полиции, получили ранения во время стрельбы. Четверых госпитализировали, одна из пострадавших находится в критическом состоянии.

Подозреваемым в нападении является Трэвис Поузи из города Нью-Эдинбург. 44-летний мужчина получил ранения, его отвезли в больницу, после заключили под стражу.

20 июня сообщалось, что как минимум семь человек, в том числе несовершеннолетние, пострадали в результате стрельбы в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания).

Инцидент произошел вечером 19 июня. На одной из улиц остановился автомобиль, из которого вышли три человека, и один из них как минимум 17 раз выстрелил по прохожим. После этого троица села в машину и уехала.

Ранее неизвестный открыл стрельбу из машины по прохожим в США.