Двухлетняя девочка выпала из окна квартиры в Нижнем Тагиле из-за пьяной матери

В Нижнем Тагиле устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на втором этаже на глазах у матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Свердлова, очевидцы нашли двухлетнюю девочку под окнами дома и вызвали скорую помощь. Проходящий мимо мужчина услышал, как что-то глухо упало, и в тот же миг позади него очень сильно заплакал ребенок. Оглянувшись, он увидел лежащую на асфальте под окнами маленькую девочку.

«Отец в это время вышел в магазин. Мать не досмотрела, и двухлетняя девочка, опираясь на москитную сетку, выпала из окна», — сообщили в региональном МВД.

Ребенка госпитализировали. По предварительной информации, у пострадавшей перелом свода черепа, внутричерепные гематомы, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

По данным РЕН ТВ, девочку и двух ее сестер воспитывает отец. На старших детей мать была лишена родительских прав, а от самой младшей отказалась еще в роддоме. В день, когда случилось ЧП, женщина пришла навестить дочерей. Соседи утверждают, что она была пьяна.

Ранее в Татарстане годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки, когда его мать потеряла сознание.