В Петербурге девушка получила ожоги 70% тела в СПА перед свадьбой

В Петербурге невеста и ее подруга готовились к свадьбе и получили сильные ожоги, посетив СПА-салон. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

О произошедшем рассказала одна из пострадавших девушек, вместе с подругой накануне ее свадьбы петербурженки отправились в СПА-салон «Остров SPA», выбрали программу «Восточная сказка» и внесли предоплату.

Вначале шло обертывание — на все тело девушкам нанесли состав и укутали пленкой, но через пять минут они почувствовали сильное жжение. Клиентки пожаловались на болезненные ощущения, мастера смыли состав и нанесли на девушек масло, но ситуация только ухудшилась.

Из СПА-салона подруги отправились в травмпункт, у них диагностированы ожоги 70% тела. Пострадавшим выдали заключение, с которым они обратились к руководству салона, но там слушать девушек не стали. Пострадавшие обратились в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что жительница Кировского района Петербурга попала в больницу, решив позагорать. 23-летняя девушка попала в ожоговое отделение НИИ имени Джанелидзе после того, как решила позагорать на берегу Финского залива. У нее диагностирован солнечный ожог 60% тела первой и второй степени, больше всего пострадали туловище и конечности. Состояние пациентки врачи оценивают как тяжелое, она находится в отделении реанимации.

Ранее в Петербурге девушка отправилась загорать около дома и получила ожог 80% тела.