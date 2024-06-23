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Детей актрисы Сенкевич могут отправить в детдом

SE: близняшек родившей в 60 лет актрисы Сенкевич могут отправить в детский дом

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Shutterstock

Девятилетних близнецов польской актрисы Барбары Сенкевич, родившей в 60 лет и оставившей их сиротами, могут отправить в детский дом. Об этом сообщает SE.

По информации источника, сейчас детей временно отдали в приемную семью, но не исключено, что по решению суда их могут отправить в детский дом.

Сенкевич оставила завещание, в котором названо имя человека, которого она хотела бы видеть опекуном близнецов. Это подруга актрисы, но, как пишет SE, нет уверенности, что суд разрешит ей взять на себя опеку над детьми. Первое судебное заседание по этому делу уже назначено. Эксперты сходятся во мнении, что оставленное актрисой завещание по поводу опеки над детьми не будет выступать в роли ключевого фактора.

Барбара Сенкевич известна по своим ролям в фильмах «Клан», «Пресвитерия», «Криминальщики», «Л» значит Любовь» и «Непорочные».

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