«Фонтанка» сообщила о задержании связанных с Пригожиным медиаменеджеров

В Санкт-Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров, которых обвиняют в вымогательстве у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. Им вменяют статью 163 УК РФ (вымогательство).

Источник сообщил, что они долгое время требовали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

20 июня сообщалось, что в Твери четырех местных жителей обвиняют в вымогательстве и похищении человека.

До этого бывшего полицейского, занимавшегося вымогательством, осудили в Калининграде.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».