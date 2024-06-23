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В Польше сочли, что присоединение Украины к ЕС навредит сельскому хозяйству

Сикорский: присоединение Украины к ЕС станет проблемой для сельского хозяйства

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Присоединение Украины к Евросоюзу создаст проблемы для общей сельскохозяйственной политики ЕС. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает РИА Новости.

Сикорский назвал самыми трудными переговоры с Украиной именно на тему сельского хозяйства.

«Я ожидаю, что <…> по ним будут самые длительные переходные периоды», — отметил он.

Глава польского внешнеполитического ведомства к этому списку также добавил раздел по транспорту.

Говоря об украинском сельском хозяйстве, он упомянул гигантские фермы, как в Техасе, на очень плодородных землях. Министр назвал эту ситуацию «проблемой для всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза» и призвал найти креативные решения.

Сикорский также счел наихудшим явлением для Украины разворовывание западной помощи.

До этого стало известно, что власти Польши с 1 июля отменят выплаты за размещение украинских беженцев в частном секторе самим беженцам и владельцам жилья.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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