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В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников

Губернатор Артамонов: угроза атаки БПЛА объявлена на территории Липецкого района

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Shutterstock

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Липецкого района Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Незадолго до этого он объявил о введении режима воздушной опасности в Липецкой области.

В ночь на 23 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Также средства ПВО отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Смоленской области. Дроны были сбиты над Смоленском и Ярцево.

22 июня в Минобороны Российской Федерации сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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