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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Глава Липецкой области Артамонов сообщил о введении режима воздушной опасности

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На территории Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что над Большесолдатским районом уничтожили шесть ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

22 июня в Минобороны Российской Федерации сообщили, что силы ПВО сбили прошедшей ночью пять украинских беспилотников над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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