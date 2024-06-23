Еще два украинских дрона сбили над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов», — отметил глава региона.

По его словам, на этот раз украинская сторона пыталась атаковать объекты на территории Суражского района.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО», — написал Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений не зафиксировали.

В ночь на воскресенье, 23 июня, украинские дроны уже сбивали над Брянской областью. Богомаз обратил внимание, что три украинских беспилотника удалось ликвидировать над Трубчевским районом.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.