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Еще два украинских дрона сбили над Брянской областью

Губернатор Богомаз: силы ПВО диквидировали два дрона ВСУ над Брянской областью

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские средства ПВО уничтожили дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов», — отметил глава региона.

По его словам, на этот раз украинская сторона пыталась атаковать объекты на территории Суражского района.

«Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО», — написал Богомаз, отметив, что пострадавших и разрушений не зафиксировали.

В ночь на воскресенье, 23 июня, украинские дроны уже сбивали над Брянской областью. Богомаз обратил внимание, что три украинских беспилотника удалось ликвидировать над Трубчевским районом.

В ночь на 22 июня в Брянской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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