Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Смоленской области

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинских беспилотников в Смоленской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Над Смоленском и Ярцево сработали силы ПВО для отражения атаки украинских БПЛА», — написал он.

По словам чиновника, по предварительным данным, в результате падения обломков дронов на землю пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской областью.

22 июня в Минобороны Российской Федерации сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.