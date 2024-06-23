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В Германии украинцам предложили работать или уезжать

В ХСС заявили, что украинцы должны работать в ФРГ или возвращаться домой

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Global Look Press

Председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт заявил, что наличие работы должно стать обязательным условием пребывания украинцев в Германии. Об этом сообщает ТАСС.

«Нам необходимы более жесткие обязательства для просителей убежища в том, что касается отношения к работе», — заявил он.

По словам Добриндта, должен действовать принцип — выход на работу в Германии или «возвращение в безопасные районы Западной Украины». Он обратил внимание, что выплаты украинским беженцам от государства — это экстренная мера. Но украинцев устраивает такое положение вещей, считает Добриндт, так как они живут на пособие вместо того, чтобы искать работу.

По данным немецких властей, около 700 тыс. украинцев получают денежные компенсации, при этом них примерно 480 тыс. находятся в трудоспособном возрасте. В Евросоюзе ФРГ занимает лидирующую позицию по числу украинских беженцев, число которых превысило 1 млн.

До этого на Украине раскрыли, сколько мужчин пытаются покинуть страну.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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