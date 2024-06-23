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В России предлагают ввести субсидию на покупку школьной формы

В РФ предложили ввести единую субсидию 10 тысяч рублей на покупку школьной формы

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Freepik.com

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила сделать единый норматив, согласно которому многодетные семьи смогут получать субсидии на покупку школьной формы и спортивной одежды для детей, — минимум 10 тыс. рублей. Об этом сообщает издание «Известия».

АИДТ предложила правительству такую меру для того, чтобы избежать социальное неравенство для семей с детьми в различных по уровню доходов регионах и в то же время учтет климатические и иные особенности субъектов.

Отмечается, что этот вопрос уже обсуждали на базе Минпромторга.

19 июня доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что минимальный доход, который необходим семье из пяти человек — родители, двое детей и пенсионер, — достиг 192 тыс. руб. в месяц в 2024 году.

29 мая руководитель департамента преподавания онлайн-школы домашнего обучения «Академия MAXIMUM» Полина Неверова рассказала, что если ребенок учится на дому, прежде всего нужно составить индивидуальный учебный план, который бы учитывал способности, интересы и потребности ребенка. План должен включать в себя цель обучения и распределение нагрузки на конкретный период времени.

Ранее в Минтруде объяснили порядок начисления налогового «кешбэка» для семей с детьми.

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