В России предлагают ввести субсидию на покупку школьной формы

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила сделать единый норматив, согласно которому многодетные семьи смогут получать субсидии на покупку школьной формы и спортивной одежды для детей, — минимум 10 тыс. рублей. Об этом сообщает издание «Известия».

АИДТ предложила правительству такую меру для того, чтобы избежать социальное неравенство для семей с детьми в различных по уровню доходов регионах и в то же время учтет климатические и иные особенности субъектов.

Отмечается, что этот вопрос уже обсуждали на базе Минпромторга.

19 июня доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила, что минимальный доход, который необходим семье из пяти человек — родители, двое детей и пенсионер, — достиг 192 тыс. руб. в месяц в 2024 году.

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