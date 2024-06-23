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В Брянской области за час уничтожили 12 беспилотников

Губернатор Богомаз: силы ПВО за час сбила 12 дронов ВСУ над Брянской областью

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Shutterstock

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение часа сбили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, два беспилотника были уничтожены над Трубчевским районом, восемь дронов — над Брасовским районом, два БПЛА — над Почепским районом.

Как отметил чиновник, пострадавших и разрушений нет.

22 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили прошедшей ночью пять беспилотников Вооруженных сил Украины над Брянской и Смоленской областями, а также над акваторией Азовского моря.

Также накануне украинские войска атаковали Грайворонский городской округ и Борисовский район Белгородской области. Так, в Грайворонском городском округе обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Глотово. Кроме того, хутор Климовое в Борисовском районе подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России рассказали о росте эффективности систем ПВО на фоне атак ВСУ.

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