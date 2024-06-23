Подразделения ЗАЭС оказались обесточены после атаки ВСУ

Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были обесточены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора ЗАЭС Юрия Черничука.

«В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции», — сказал он.

По словам Черничука, речь идет о транспортном цехе, типографии, насосных станциях, обеспечивающих подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, складах с товарно-материальными ценностями и ряде других объектов.

Он отметил, что это удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность электростанции.

«То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС», — добавил Черничук.

Накануне украинские войска атаковали Энергодар тремя беспилотниками.

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, где расположена атомная электростанция, в результате чего город остался без света. Позднее она сообщила, что дроны-камикадзе ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.