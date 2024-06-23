Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подразделения ЗАЭС оказались обесточены после атаки ВСУ

Черничук: несколько подразделений ЗАЭС оказались обесточены после атаки ВСУ

close
100%
Reuters

Несколько подразделений Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были обесточены из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на директора ЗАЭС Юрия Черничука.

«В результате повреждения этого трансформатора у нас остались без электроснабжения наши подразделения станции», — сказал он.

По словам Черничука, речь идет о транспортном цехе, типографии, насосных станциях, обеспечивающих подачу питьевой воды на объекты ЗАЭС, складах с товарно-материальными ценностями и ряде других объектов.

Он отметил, что это удар по критической инфраструктуре, обеспечивающей жизнеспособность электростанции.

«То есть можно сказать, что это удар по безопасности Запорожской АЭС», — добавил Черничук.

Накануне украинские войска атаковали Энергодар тремя беспилотниками.

19 июня директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Энергодар, где расположена атомная электростанция, в результате чего город остался без света. Позднее она сообщила, что дроны-камикадзе ВСУ полностью уничтожили подстанцию «Луч», которая питала Энергодар и близлежащие населенные пункты.

Ранее на Украине оценили последствия взрыва на ЗАЭС для Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами