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Власти Белгородской области рассказали об атаках ВСУ на регион в субботу

Гладков: ряд населенных пунктов Белгородской области был атакован беспилотниками

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Настоящий Гладков/Telegram

Несколько населенных пунктов Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, во время атак никто не пострадал. При этом в хуторе Климовое Борисовского района поврежден один частный дом: выбиты окна, посечены кровля и фасад. В Грайворонском городском округе в селе Пороз оказалось повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены кровля и надворные постройки, а также поврежден один легковой автомобиль. В селе Безымено повреждена крыша в одном административном здании. В селе Новостроевка-Вторая сгорело одно частное домовладение, а населенном пункте Головчино был поврежден один легковой автомобиль.

«Вновь подверглось атакам дронов село Муром Шебекинского городского округа. В результате атак двух беспилотников обрушена крыша и повреждена внутренняя отделка частного дома», — написал губернатор.

До этого над Белгородом и Белгородским было сбито несколько воздушных целей. 22 июня ракетная опасность в Белгороде объявлялась несколько раз.

20 июня Гладков заявлял об ударах со стороны Украины по трем населенным пунктам Шебекинского городского округа. В селе Новая Таволжанка в результате обстрела были выбиты окна и повреждена кровля частного дома. В Шебекино дрон-камикадзе нанес удар по складскому помещению, находящемуся на территории коммерческого предприятия.

Ранее губернатор Белгородской области попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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