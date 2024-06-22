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Спасатели потушили горящую свалку под Новороссийском

МЧС: спасатели потушили горящую почти две недели свалку под Новороссийском

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Александр Воронцов/«Газета.ру»

Спасатели полностью потушили пожар на мусорном полигоне под Новороссийском в Краснодарском крае, которые горел две недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС региона.

«Полностью ликвидирован», — сказано в сообщении.

9 июня глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что на мусорном полигоне произошло возгорание площадью около 1000 кв. м. На следующий день он уточнил, что пожарные смогли сократить площадь возгорания до 700 кв. м и не дать огню распространиться на жилые районы. 11 июня замглавы Новороссийска Александр Яменсков заявил, что зона пожара сократилась до 300 кв. м.

При этом 13 июня новороссийское издание «Наша газета» со ссылкой на Росприроднадзор сообщила, что фактическая площадь пожара составляет 36 тыс. кв. м.

Позднее местный житель Александр рассказывал «Газете.Ru», что свалку не могут закрыть в течение двух лет, а пожары там происходят не впервые. По его словам, люди страдают от неприятного запаха, а также от проезжающих через село мусоровозов, для которых власти отказались делать технологическую дорогу. Мужчина добавил, что после начала пожара администрация уверяли жителей, что «все под контролем».

Ранее крупный пожар произошел на складе в Наро-Фоминске.

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