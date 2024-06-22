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В Берлине возложили цветы к советскому мемориалу в День памяти и скорби

Посол России в Германии Нечаев возложил цветы к советскому мемориалу в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев возложил цветы к мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в Берлине в память о годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

Согласно сообщению посольства, в субботу в районе Панков состоялась церемония возложения цветов на советском воинском мемориале.

Мемориал в Панкове был возведен в 1947-1949 годах. В его центре стоит обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг расположены 100 бронзовых досок с именами павших и восемь полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя «Родина-мать». На цоколе расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала — около 30 тысяч квадратных метров.

9 мая несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Берлине. Участники мероприятия собрались в парке Тиргартен и возложили цветы к мемориалу павшим во времена Великой Отечественной войны советским воинам. Демонстранты несли в руках Знамена Победы, распевали песни военных лет и кричали «Ура».

Ранее Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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