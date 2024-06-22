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Патриарх Кирилл рассказал, о чем нужно молиться перед «Троицей» Рублева

Кирилл призвал молиться перед «Троицей» Рублева о мире, любви и единстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться перед иконой «Троица» Андрея Рублева, которая сегодня была возвращена в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, о мире, любви и единстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем и помолиться перед этой дивной иконой, и попросить у Господа, чтобы Он дал нам мир, потому что образ Святой Троицы – это образ божественного мира. Единство – ведь это и есть проявление мира, а как мы нуждаемся в мире!» – сказал патриарх в проповеди.

До этого патриарх заявил, что 22 июня будет именоваться в церковном календаре Днем принесения чудотворного образа Святой Троицы в Троице-Сергиеву лавру. Он выразил надежду на то, что возвращение иконы укрепит в людях веру, а многих обратит в православие.

Сегодня «Троицу» Андрея Рублева перенесли из Храма Христа Спасителя в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое провел патриарх Кирилл.

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.

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