В МИД пообещали лишить Киев возможности бить по энергообъектам

Россия будет предпринимать все необходимые действия, чтобы лишить Вооруженные силы Украины возможности обстреливать энергетические объекты. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Отдавая себе отчет в полной недоговороспособности режима [президента Украины Владимира] Зеленского, наша страна будет принимать все необходимые меры в его отношении для того, чтобы лишить киевский режим возможности наносить подобного рода удары», – заявила Захарова, добавив, что атаки ВСУ на ЗАЭС и на другие российские энергообъекты показывает стремление Киева нанести максимальный ущерб экономике РФ и создать риски техногенных аварий.

Дипломат отметила, что после присоединения ЗАЭС к российской атомной системе Москва прилагает усилия для создания не только надлежащих условий работы сотрудников станции, но и на создание высокого уровня жизни в Энергодаре.

Накануне директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина отметила, что обстрел ВСУ второй подстанции «Радуга» в Энергодаре никак не сказался на безопасности эксплуатации станции.

Ранее Энергодар остался без воды и света из-за атаки ВСУ.