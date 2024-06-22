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Украинцам предрекли сокращение электроснабжения до четырех часов в день

Глава ДТЭК: украинцы зимой смогут пользоваться электричеством менее 4 ч в день

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Anna Voitenko/Reuters

Этой зимой электричество будет доступно жителям Украины не более четырех часов в день, если власти не примут радикальных мер по восстановлению энергосистемы. Такой прогноз дал исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук в интервью CNN.

«Если мы не восстановим существующие поврежденные электростанции, если мы не улучшим пропускную способность интерконнекторов, если мы не построим эти установки распределенной генерации хотя бы в некоторых местах, <...> то у людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день», – заявил Сахарук американскому телеканалу CNN, добавив, что до начала отопительного сезона на Украине осталось 120 дней.

До этого Сахарук заявил, что Киев планирует восстановить хотя бы половину мощностей ТЭС к отопительному сезону. По словам директора холдинга, для восстановления потребуется от $350 млн до $400 млн на покупку трансформаторов, турбин и генераторов.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК потерял около 86% мощностей.

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