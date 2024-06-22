В Москве арестовали основателя школы хэкеров

Преображенский суд Москвы арестовал основателя «Гражданской школы хэкеров» программиста Илью Васильева. Его обвиняют в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом РБК сообщил его адвокат Оскар Черджиев.

Причиной для ареста стали его посты в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых Васильев писал в том числе об ударах ВС РФ по территории Украины.

Адвокат рассказал, что силовики нашли их на изъятой у программиста год назад технике, когда у него конфисковали смартфон во время осмотра квартиры. Тогда Васильева оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за дискредитации армии во «ВКонтакте», после чего он удалил все посты и свой аккаунт в ВК.

Васильев не признал вину. Его адвокат назвал ходатайство о заключении программиста под стражу «немотивированным».

«Следствие никак не мотивировало невозможность применения иных мер пресечения, например запрета определенных действий или домашнего ареста, ссылаясь лишь на одну тяжесть так называемого преступления. При этом дело умышленно и безо всяких оснований возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК с одной лишь целью — повысить категорию преступления до тяжкой», — заявил Черджиев.

Программист Илья Васильев известен в интернете под именем Арви Хэккер. В 1990-х он открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров». Помимо этого, он является настоятелем московского центра Дзэн.

До этого суд заочно арестовал главреда «Важных историй» Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о ВС РФ.

Ранее МВД впервые лишило российского гражданства осужденного за фейки про армию.