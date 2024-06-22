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Российским фермерам разрешили размещать туристов на сельхозземлях

Путин подписал закон, разрешающий фермерам размещать туристов в гостевых домах

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Matthias Schrader/AP

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому фермерам разрешается оказывать услуги в сфере сельского туризма, в том числе предоставлять гостевые дома на сельхозземлях для размещения туристов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон позволяет фермерским хозяйствам заниматься видами деятельности, не связанными с сельхозработами.

В числе видов деятельности, которые теперь доступны фермерам – оказание услуг в сфере сельского туризма, таких как временное размещение туристов в жилых помещениях, входящих в состав имущества фермерского хозяйства.

Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь фермеры смогут активнее работать по этому направлению, тем более что в регионах растет интерес к данному виду туризма.

До этого зампред Комитета по туризму Наталья Костенко рассказала, что легализация гостевых домов может сделать отдых в них дешевле.

Ранее Путин заявил, что Россия и КНДР будут развивать взаимный туризм.

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