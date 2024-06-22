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Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала

Медведев выбрал символическую дату для старта Telegram-канала на английском

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выбрал символическую дату для старта своего нового Telegram-канала для англоязычной аудитории — годовщину нападения Германии на СССР и начало пути к победе над фашизмом. Об этом РИА Новости рассказал помощник зампредседателя СБ РФ Олег Осипов.

В новом Telegram-канале Медведев опубликовал свой первый пост на английском на 1319 символов.

«Поскольку в социальной сети X нельзя публиковать длинные тексты, было принято решение завести отдельный Telegram-канал для англоязычной аудитории. Дата выбрана символическая — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны и борьбы с нацистской Германией», — уточнил Осипов.

Медведев объяснил его создание ограничением свободы слова в соцсети Х. Он рассказал, что ему пришлось столкнуться с цензурой: в 2023 году одну из его записей ограничили на платформе.

До этого зампред Совбеза сравнил свой новый Telegram-канал на английском с бомбой ФАБ-3000.

22 июня в России ежегодно отмечают День памяти и скорби. В 2024 году эта дата выпала на субботу и является 83-й годовщиной начала Великой Отечественной войны.

Ранее Медведев напомнил про цели России в спецоперации на Украине.

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