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Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей ВСУ

Гладков: в Белгороде сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей ВСУ

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РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.

«В поселке Комсомольский повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома», — написал губернатор Белгородской области.

По словам Гладкова, оперативные службы работают на месте, информацию о последствиях еще уточняют.

Новость дополняется.

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