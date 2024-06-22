Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей ВСУ

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал, серьезных разрушений не зафиксировано.

«В поселке Комсомольский повреждены фасад коммерческого объекта и кровля частного дома», — написал губернатор Белгородской области.

По словам Гладкова, оперативные службы работают на месте, информацию о последствиях еще уточняют.

Новость дополняется.